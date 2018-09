Aion: Generalüberholung mit dem Update 6.0 "A New Dawn" - 4Players.de

Kurz vor dem neunten, europäischen Geburtstag von Aion (Free-to-play; zur Webseite ) hat Publisher Gameforge eines der größten Updates der letzten Jahre veröffentlicht."Die Veränderungen sind so umfassend, dass Update 6.0 einem Relaunch gleichkommt. Das Ziel von 'A New Dawn' ist es, das Spiel zurück zu seinen Wurzeln zu führen und Aion den Fans zurückzugeben", schreibt der Publisher, der die europäische Version seit 2011 betreut."NCsoft und Gameforge haben die Wünsche der Fans ernst genommen und alles daran gesetzt, das Spielerlebnis massiv zu verbessern", sagt Thomas Schöltzel, Produkt-Direktor der Gameforge. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Spielern ein Aion präsentieren können, das sich auf seinen Ursprung zurück besinnt und gleichzeitig in neuem Glanz erstrahlt."Das Update 6.0 ist in erster Linie eine Reaktion auf das Feedback der Community. Es umfasst neue Inhalte, wesentliche Verbesserungen am Level- und Skill-System und soll den Grind reduzieren. Es vereinfacht die Spielsysteme, verbessert die Storyline, bringt einen übersichtlicheren Skill-Tree (alle Charakter-Werte sind auf einen Blick zu sehen), überarbeitet die Balance (PvP und PvE) und verspricht ein bessere Belohnungssystem sowie schnelleres "Leveln". Neu sind die PvPvE-Region Lakrum und mehrere PvE-Instanzen (Makarna der Verbitterung, Prometuns Werkstatt und Kubrinerks Kubus-Labor fordern Spieler ab Level 80)."Der hinzugefügte Goldsand-Shop, die Aufwertung der Ingame-Währung Kinah und die Einführung von Goldbarren als Zahlungsmittel führen zu einer ausgeglicheneren Spielwirtschaft", heißt es weiter. Das europäische Update 6.0 entspricht der koreanischen Version 6.2.