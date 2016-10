Gurumin: A Monstrous Adventure: 3DS-Adaption des Action-Rollenspiels im eShop erhältlich - 4Players.de

Gurumin 3D: A Monstrous Adventure ist in Europa im Nintendo eShop veröffentlicht worden. Das auch für PC und PSP erhältliche Action-Rollenspiel von Nihon Falcom kostet 14,99 Euro. Die Entwickler versprechen "schöne Grafik in stereoskopischem 3D", Echtzeitkämpfe, Minispiele, multiple Enden, alternative Spielmodi, versteckte Charaktere und ein magisches Abenteuer."Gurumin 3D: A Monstrous Adventure handelt von einem jungen, willensstarken Mädchen namens Parin, die zu ihrem Großvater in eine kleine Bergarbeiterstadt gesendet wird, um bei ihm zu leben, während ihre Eltern, die als Archäologen arbeiten, eine alte Ruine freilegen. Da sonst keine anderen Kinder in der Stadt wohnen, ist Parin umso überraschter, als sie ein junges Mädchen trifft, das gerade von einem bösartigen Hund angegriffen wird. Parin rettet das Mädchen und erfährt etwas Schockierendes - ihre neue Freundin ist ein Monster und wie alle Monster, ist sie für Erwachsene unsichtbar. Bald darauf wird Parin in das mysteriöse Monsterdorf eingeladen, welches zufällig direkt hinter der Stadt versteckt liegt. Als Parin gerade damit beginnt, Monsterfreunde zu finden, fallen böse Geister, bekannt als Phantome, in das Dorf ein und versetzen die meisten Bewohner in einen 'Monsterschlaf'. Parin erfährt vom Legendären Drill, einer nur für den Auserwählten zugänglichen Waffe, die mächtig genug ist, die Phantome zu eliminieren. Parin macht sich sofort auf die Suche nach dem Legendären Drill, um die Phantome zu verjagen und die Welt wieder in die richtigen Bahnen zu rücken."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer