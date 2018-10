Metro 2033: Wird bis morgen Abend kostenlos bei Steam angeboten - 4Players.de

Im Zuge des Deep Silver Publisher-Wochenendes bei Steam wird Metro 2033 bis morgen Abend kostenlos zum Download angeboten (nicht Metro 2033 Redux). Einmal bei Steam angefordert, kann man das Actionspiel dauerhaft behalten. Zum Test : 2033 ist es 20 Jahre her, dass eine apokalyptische Katastrophe allem Leben auf der Erdoberfläche ein Ende machte. Denn während sich giftige Gase in der Atmosphäre breit machten, zogen sich die wenigen Überlebenden in den Untergrund zurück. Und so existiert in dem weit verzweigten Netz der Moskauer Metro eine Kultur, die sich schon bald nicht nur mit Banditen, Kommunisten und Faschisten herumschlagen muss, sondern auch von Mutanten und den geheimnisvollen "Schwarzen" bedroht wird ...Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer