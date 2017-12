Burnout Paradise

Vor zwei Tagen tauchte bei einem brasilianischen Einzelhändler ein Datenbank-Eintrag auf, der besagte, dassam 1. März 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen könnte. Der genannte Preis beträgt ungefähr 149,99 R$ (Brasilianischer Real); entspricht circa 38 Euro. GamePress (brasilianischer Blog) via TheNerdMag geht einen Schritt weiter und spricht von "Burnout Paradise Remastered". Auch in der brasilianischen Datenbank mit Altersklassifikationen von Spielen sind neue Einträge zu Burnout Paradise aufgetaucht . Dort werden zusätzlich PC, PS3 und Switch als Plattformen genannt. Die Einträge sind in der Zwischenzeit wieder verschwunden.Ob Electronic Arts demnach eine Veröffentlichung von Burnout Paradise in überarbeiteter Form auf neuen Plattformen plant, bleibt abzuwarten. Kommentiert wurden die Gerüchte bisher nicht. Im September 2015 meinten die Entwickler jedenfalls, dass sie (damals) keine Pläne für eine Neuauflage für PS4 und Xbox One verfolgen würden. Nur die mittlerweile verfügbare Abwärtskompatibilität auf der Microsoft-Konsole wurde erwähnt. Burnout Paradise (von Criterion Games) erschien 2008 für PlayStation 3 und Xbox 360. Die PC-Version folgte ein Jahr später. Im Test konnte das Open-World-Rennspiel einen Gold-Award absahnen.Letztes aktuelles Video: Big Surf Island-Tour