Dark Age of Camelot: Ausblick auf 2018; RvR-Fokus und Free-to-play-Account "Endless Conquest"

Im Ausblick auf 2018 hat John Thornhill (Producer von Dark Age of Camelot) drei Punkte angesprochen , die im kommenden Jahr an dem Online-Rollenspiel verbessert werden sollen. Generell soll die RvR-Erfahrung (Realm-vs-Realm) überarbeitet werden. Der Fokus soll wieder stärker auf die Kämpfe und die Realmkriege gerichtet werden. Außerdem wollen sie versuchen, dass "ehemalige Spieler" wieder schneller und problemloser zurückkehren können. Auch neue Spieler sollen angesprochen werden. Mehr Marketing, bessere Community-Kommunikation, neue Anreize zum Spielen und Verbesserungen der Benutzererfahrung sind geplant.Auch ein Free-to-play-Account steht auf der To-Do-Liste: Dark Age of Camelot: Endless Conquest. Nutzer des neuen Accounttyps können bis Stufe 50 (und darüber hinaus) ohne Abonnement dauerhaft spielen. Sie dürfen auch am RvR teilnehmen. Bis zu einem gewissen Punkt können Master Levels, Champion Levels und Realm Rank errungen werden. Allerdings wird die Anzahl der verfügbaren Klassen für Free-to-play-Nutzer beschränkt sein. Weitere Einschränkungen gibt es bei der Anzahl der Charakterplätze, der "Leveling Rates", beim Housing, dem Handel etc. Weitere Informationen findet ihr in der FAQ-Sektion . Im Herbst 2018 soll Dark Age of Camelot: Endless Conquest zur Verfügung stehen.