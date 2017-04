Pizza Connection 2: Klassiker und erster Teil bei GOG.com und Steam verfügbar - 4Players.de

Aktualisierung vom 5. April 2017, 16:36 Uhr:

Inzwischen sind Pizza Connection 1 & 2 auch auf Steam erhältlich , wie Assemble Entertainment via Twitter mitteilt Einzeln schlagen die beiden Simulationsklassiker auf Valves Distributionsplattform derzeit dank Rabattaktion mit 5,39 Euro, als Bundle mit 9,70 Euro zu Buche.Bei GOG.com werden fortan zwei weitere Klassiker angeboten: Pizza Connection und Pizza Connection 2. Die Wirtschaftssimulation ist in den USA und anderen Ländern auch als Pizza Tycoon bekannt. Jedes Spiel kostet einzeln (DRM-frei) 5,59 Euro. Das Doppelpack kostet 9,38 Euro. In deutscher Sprache liegt der Klassiker allerdings nicht vor. Im GOG-Forum verspricht jedoch ein Mitarbeiter, dass die deutsche Version nachgereicht werden soll. Ein konkreter Termin wurde aber nicht genannt."Pizza Connection (in den USA und anderen Ländern auch als Pizza Tycoon bekannt) und Pizza Connection 2 bringen dich deinem Traum näher: dein eigenes Pizza-Imperium zu errichten! Wähle ein Lokal aus, mit dem du dein ambitioniertes Vorhaben beginnen möchtest, stell die passende Ausstattung und ein fähiges Team zusammen - und vergiss nicht das Menü. Und dann schmeiß den Pizzaofen an und tobe dich mithilfe einer ganzen Reihe schmackhafter (und auch mal weniger ansehnlicher) Kombinationsmöglichkeiten im Pizza-Wunderland aus! Und wenn die Dinge mal nicht ganz so rund laufen, kannst du dich immer noch an den Pizza-Untergrund wenden, wo der Zweck die Mittel heiligt, deine Konkurrenz vor Angst wie Oregano zittert und die Peperoni seltsam riecht. Versuch nur nicht, in einen Streit mit dem Gesundheitsministerium zu geraten."