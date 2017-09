L.A. Noire: Wird in überarbeiteter Form für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Rockstar Games wird L.A. Noire am 14. November 2017 auch für PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Zugleich wurde der VR-Ableger L.A. Noire: The VR Case Files für HTC Vive angekündigt. Damit haben sich die Gerüchte bestätigt. Weder Screenshots noch Videomaterial hat Rockstar herausgegeben.L.A. Noire für PlayStation 4 und Xbox One umfasst das ursprüngliche Spiel und alle zusätzlichen herunterladbaren Inhalte. Beide Versionen sollen eine Vielzahl technischer Verbesserungen für eine höhere visuelle Qualität und Authentizität bieten, wie optimierte Beleuchtung und Wolken, neue cineastische Kameraeinstellungen, höher aufgelöste Texturen und mehr. Das Detektivspiel wird auf PS4 und Xbox One in 1080p laufen. Auf PlayStation 4 Pro und Xbox One soll 4K geboten werden.Die Switch-Umsetzung umfasst ebenfalls das ursprüngliche Spiel und alle Zusatzinhalte. Darüber hinaus wartet die Switch-Version mit speziellen Verbesserungen auf, wie einem Joy-Con-Modus mit Bewegungs- und Gestensteuerung, HD-Vibration und neuen Breitbild- und Schulterkameraperspektiven sowie kontextabhängiger Touch-Steuerung für die Detektivarbeit unterwegs. Zur Auflösung machte der Hersteller keine Angaben."Wir freuen uns darauf, mit L.A. Noire eine einzigartige Mischung aus echter Detektivarbeit, klassischer Hollywood-Atmosphäre und spannender Action auf diese neuen Plattformen zu bringen", so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. "Dank der Wahlmöglichkeit zwischen einem spektakulären Virtual-Reality-Erlebnis, verblüffendem 4K oder der Freiheit, unterwegs zu spielen, bieten diese verbesserten Versionen Spielern die perfekte Gelegenheit, die unglaublich detaillierte Spielwelt auf ganz neue Art zu erleben."Letztes aktuelles Video: PC Launch-Trailer