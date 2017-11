L.A. Noire: Die Switch-Version im Trailer - 4Players.de

Rockstar Games zeigt die Switch-Version von L.A. Noire im folgenden Trailer. Die Entwickler versprechen kontextabhängige Touch-Steuerung für die Detektivarbeit im mobilen Modus, einen Joy-Con-Modus mit Bewegungssteuerung, HD-Vibration und neue Breitbild- sowie Schulterkameraperspektiven ( weitere Details ).L.A. Noire beinhaltet das ursprüngliche Spiel inklusive aller Zusatzinhalte und ist sowohl im Handel als auch digital im Nintendo eShop erhältlich. Es wird am 14. November für PlayStation 4 (39,99 Euro), Switch (49,99 Euro) und Xbox One (39,99 Euro) erscheinen.L.A. Noire erzählt die Geschichte vom Aufstieg des Detectives Cole Phelps in der Hierarchie des LAPD und seiner Ermittlungen in einer Serie von Verbrechen im Los Angeles des Jahres 1947: "Mitten im Nachkriegs-Boom der Goldenen Ära Hollywoods begibt sich der frischgebackene Officer Cole Phelps auf eine verzweifelte Suche nach der Wahrheit in einer Stadt, in der jeder etwas zu verbergen hat."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer