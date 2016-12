Halo Wars: Definitive Edition startet in den Early-Access; Codes werden in Wellen an Vorbesteller von Teil 2 verschickt - 4Players.de

Wer bislang noch keinen Zugangs-Code bekommen hat, solle sich nicht sorgen, denn die Keys würden erst nach und nach "ausgerollt". Wer bis zum 14. Dezember bestellt hat, müsste sein Exemplar aber bereits bekommen haben, so der Blog-Beitrag. Da es sich um einen Titel von Microsofts Play-Anywhere-Programm handelt, kann man sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One spielen. Nähere Details gibt es



Wer bislang noch keinen Zugangs-Code bekommen hat, solle sich nicht sorgen, denn die Keys würden erst nach und nach "ausgerollt". Wer bis zum 14. Dezember bestellt hat, müsste sein Exemplar aber bereits bekommen haben, so der Blog-Beitrag. Da es sich um einen Titel von Microsofts Play-Anywhere-Programm handelt, kann man sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One spielen. Nähere Details gibt es in der FAQ auf Halowaypoint.com . Momentan arbeitet das Team am ersten Update und an der geplanten "Blitz Beta", das finale Spiel startet am gleichen Tag wie Halo Wars 2, nämlich am 21. Januar 2017.

Vorbesteller der digitalen Halo Wars 2: Ultimate Edition dürften gestern einen Vorabzugang zur Definitive Edition von Halo Wars bekommen haben - wie es von Microsoft bei den Game Awards bekanntgegeben wurde. Die Definitive Edition ist eine überarbeitete Version von Halo Wars für PC sowie Xbox One und wird alle Inhalte, Erweiterungen und Cinematics (von Blur) enthalten. Im Blog auf xbox.com ging "Studio Head of Strategy Games Development" Dan Ayoub näher auf die Umsetzung ein. Seinerzeit habe er es geliebt, wie gut die Controllersteuerung das RTS-Gefühl auf die Konsole verfrachtet habe und es fühle sich fast schon surreal an, dass das Spiel nach so vielen Jahren doch noch auf dem PC auftauche. Er freue sich darauf; die Community habe diesen Schritt schon immer mit Nachdruck gefordert.Zusätzlich zur bekannten Kampagne und dem Multiplayer-Part gibt es ein paar Änderungen: Dazu gehört ein neuer "Multiplayer Session Browser", der das Legacy-Matchmaking der 360-Fassung ersetzten soll: "Dies erlaubt es den Spielern, ihre eigenen Lieblings-Multiplayer-, Skirmish- oder Koop-Kampagnen-Spiele schnell und einfach auf ihrer präferierten Plattform zu erstellen und ihm beizutreten".Letztes aktuelles Video: Definitive Edition Trailer