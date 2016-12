Halo Wars: Definitive Edition wird auch separat erhältlich sein - 4Players.de

Die Definitive Edition von Halo Wars wird man im nächsten Jahr auch einzeln kaufen können, dies bestätigte Microsoft im Support-Bereich . Einen konkreten Termin nannte das Unternehmen allerdings nicht. Derzeit ist die überarbeitete Version von Halo Wars nur im Paket mit Halo Wars 2 (Ultimate Edition - digital; 89,99 Euro) verfügbar. Halo Wars: Definitive Edition ist ein Xbox-Play-Anywhere-Titel und kann sowohl auf PC als auch der Xbox One gespielt werden. Das Echtzeit-Strategiespiel erschien ursprünglich im Februar 2009 exklusiv für Xbox 360.Seit dem 20. Dezember 2016 werden die Zugangscodes für die Käufer der Halo Wars 2: Ultimate Edition verschickt. Laut Microsoft kann die Zusendung der Codes (via Notification Center) bis zu zehn Tage dauern."How do I get Halo Wars: Definitive Edition? When you pre-order Halo Wars 2, you’ll receive a code for Halo Wars: Definitive Edition when the game is made available early on December 20, 2016. The game won’t be available to purchase separately until later in 2017."Letztes aktuelles Video: Definitive Edition Trailer