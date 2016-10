Bethesda Softworks: Nun doch: Modifikationen für Fallout 4 und Skyrim Special Edition werden mit Einschränkungen auf PlayStation 4 unterstützt - 4Players.de

Sowohl Fallout 4 als auch The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition werden nun doch Modifikationen auf der PlayStation 4 unterstützen. Die Mod-Unterstützung ist allerdings eingeschränkt, da bei der Erstellung der Modifikationen nur Inhalte genutzt werden dürfen, die auch im Basisspiel enthalten sind. Die Mod-Unterstützung wird zunächst für Skyrim kommen. Fallout 4 wird später versorgt. Noch vor drei Wochen hieß es, dass sich Sony nach langen Verhandlungen gegen die geplanten User-Modifikationen gestellt hätte (wir berichteten ).Von Bethesda heißt es dazu: "Sony und wir haben hart daran gearbeitet, dies zu ermöglichen. 'Mods' auf PlayStation 4 erlauben es Inhalte zu erschaffen und zu verändern mit Hilfe des 'Creation Kits', das hier erhältlich ist . Der Upload von externen Elementen via PlayStation-4-'Mods' wird dabei nicht möglich sein, aber die Nutzung aller Inhalte, die mit dem Spiel kommen, was für die Mehrzahl der Mods ausreichend ist. Mit dem Erstellen eines Bethesda.net-Kontos sind 'Mods' direkt aus dem Spiel heraus auswähl- und spielbar. Wir sind hocherfreut, dass wir 'Modding' endlich unseren PlayStation-Fans bieten können, die uns so lange unterstützt haben. 'Modding' ist ein entscheidender Teil unserer Games seit mehr als zehn Jahren, und wir hoffen im kommenden Jahr all unseren Spielern noch mehr bieten werden zu können - unabhängig von der Hardware-Plattform. Nachdem die Arbeit an Skyrim abgeschlossen ist, werden wir umgehend die Updates von Fallout 4 sowohl für 'Mods' als auch für die PS4 Pro angehen. Wir gehen davon aus, dass Fallout 4 dank PS4 Pro mit erweiterten Beleuchtungseffekten und verbesserten Grafikfeatures aufwarten werden kann."