Bethesda Softworks: Keine Tests vor dem Verkaufsstart von The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition und Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske - 4Players.de

Publisher Bethesda wird die Medien bzw. die Pressevertreter nicht mit Testmustern vor der Veröffentlichung von The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition (28.10.2016) und Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (11.11.2016) versorgen. Die schon bei Doom verwendete Vorgehensweise wird also weiter verfolgt und ist in der Branche nicht unüblich, aber eher selten. Gary Steinman (Global Content Lead) versucht im Bethesda-Blog klarzustellen, dass sie Tests und Berichte über ihre Spiele zu schätzen wüssten. Sie würden sie lesen, sie anschauen, sich mit den Kritikpunkten auseinandersetzen und sie würden auch den Wert für die Spieler anerkennen. Aber sie möchten, dass alle Spieler mehr oder weniger zeitgleich Zugang zum Spiel erhalten - inkl. den Medienvertretern. Steinman stellte klar, dass sie weiterhin mit Presse, Streamern und YouTubern zusammenarbeiten würden, sowohl vor als auch nach dem Verkaufsstart des Spiels, aber Testmuster würden frühestens ein Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart zur Verfügung gestellt. Sie bei Bethesda würden ebenfalls verstehen, dass sich potenzielle Käufer gerne vor dem Kauf mithilfe von Tests über das Spiel informieren würden und daher lautet die Empfehlung (von Bethesda), dass man dann lieber auf entsprechende Tests warten soll.Last but not least versucht Gary Steinman darzulegen, dass solch eine Release-Strategie nichts mit der Qualität des Spiels zu tun haben muss, denn Doom war laut seinen Aussagen sowohl ein Hit bei den Kritikern als auch im Verkauf - und Doom wurde den Medienvertretern ebenfalls nicht früher zur Verfügung gestellt. Das Online-Magazin Polygon nimmt die Ankündigung von Bethesda hingegen zum Anlass, um erneut darauf hinzuweisen, dass es nur um das Geld der Spieler bzw. der potenziellen Käufer gehen würde und man generell von Vorbestellungen absehen sollte.