Bethesda Softworks: Pete Hines (Vizepräsident) erklärt, warum Dishonored und Skyrim auch für PlayStation 4 und Xbox One erschienen sind - 4Players.de

Bethesda ist eigentlich nicht so sehr an Remakes oder Remaster bzw. Neuauflagen interessiert, erklärte Pete Hines (Vice President) in einem Interview (OXM via GamesRadar ), denn es sei nicht ihr Anspruch, Zeit mit den Dingen zu verbringen, die sie bereits in der Vergangenheit gemacht haben. Sie würden ihre Anstrengungen lieber auf neue Spiele oder neue Versionen konzentrieren wollen. Die Definitive Edition von Dishonored und die Skyrim Special Edition auf PlayStation 4 und Xbox One seien vielmehr Ausnahmen, sagte Hines. "(...) Dishonored war ein einzigartiger Fall, weil wir eine neue Marke am Ende der Konsolen-Generation [PS3 und Xbox 360] herausgebracht hatten. Das eigentliche 'Remastering' für die aktuelle Generation war gar nicht viel Arbeit und ergab in dem Zusammenhang durchaus Sinn."Für die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim könne man sich bei Fallout 4 bedanken, meint Hines, da mit dem vierten Fallout-Teil schon viel Vorarbeit für Skyrim auf PlayStation 4 und Xbox One geleistet wurde. Die ersten Tests von Skyrim auf der derzeitigen Konsolen-Generation fanden sogar noch vor der "heißen Entwicklungsphase" von Fallout 4 statt. Die Umsetzung von Skyrim verursachte deswegen nicht mehr so viele Probleme und war nicht so aufwändig, sagte er. Darüber hinaus nahm Bethesda an, dass die Unterstützung von Modifikationen auf den Konsolen auch eine tolle Idee für die Skyrim Special Edition war - ähnlich wie bei Fallout 4. Deshalb seien Dishonored und The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition für PS4 und Xbox One erschienen.