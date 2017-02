Bethesda Softworks: Sieben Projekte bei den Game Studios in Arbeit - 4Players.de

Bei den Game Studios von Bethesda Softworks befinden sich derzeit sieben Projekte in Arbeit. Das merkt Todd Howard gegenüber IGN an. Demnach arbeitet man parallel an den Titeln, die sich alle in verschiedenen Entwicklungsphasen befinden. Zuvor kündigte er im Gespräch mit Gixel bereits an, dass zwei von ihnen die Dimensionen habe, für die Bethesda bekannt sei. Tatsächlich würden die besagten Projekte noch größer ausfallen als die bisherigen Schwergewichte des Studios wie Fallout 4 oder Skyrim. Trotzdem würden sie sich in gewisser Weise auch von dem unterscheiden, was man sonst so von ihnen kennt.Mit Fallout 4 VR und der Switch-Umsetzung von The Elder Scrolls 5: Skyrim sind zwei der Projekte bereits bekannt. Darüber hinaus wird nach Fallout Shelter an einem weiteren mobilen Titel gearbeitet, der in seinem Bereich einzigartig sein soll.