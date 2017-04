Bethesda Softworks: Gerücht: Zwei Ankündigungen auf der E3 2017 geplant? - 4Players.de

E3-Einladung in das Bethesdaland

Bethesda deutet allem Anschein nach zwei Ankündigungen für die diesjährige Pressekonferenz (Bethesda E3 Showcase) auf der E3 2017 an. Es wurden Einladungen in das "Bethesdaland" - im Stile eines 50er-Jahre Freizeitparks - an Medien- und Industrievertreter verschickt. Auf der Bethesdaland-Karte sind verschiedene Themen-Bereiche zu erkennen, die klar zu Fallout (Vault Boy), Doom, Quake, The Elder Scrolls, Prey und Dishonored gehören. Allerdings gibt es dort auch zwei Baustellen ("Under Construction" und "Coming Soon / Pardon Our Dust").Basierend auf Gerüchte und Andeutungen könnte Bethesda sowohl ein neues Wolfenstein-Spiel ( New Colossus ) von Machine Games und The Evil Within 2 ( Psycho Break 2 ) von Tango Softworks ankündigen. Betrachtet man noch die Marken von id Software, könnte unter Umständen auch ein Rage-Nachfolger denkbar sein. Im Februar 2017 hieß es, dass sich bei den Game Studios von Bethesda derzeit sieben Projekte in Entwicklung befinden würden. Zwei von diesen Projekten hätten die Dimensionen, für die Bethesda bekannt sei. Tatsächlich würden die besagten Projekte noch größer ausfallen als die bisherigen Schwergewichte des Studios wie Fallout 4 oder Skyrim ( wir berichteten ). Im August 2016 lies Bethesdas Vizepräsident Pete Hines durchblicken, dass sie mit den Verkaufszahlen von The Evil Within und Rage zufrieden waren und Fortsetzungen denkbar seien.Die Prä-E3-Veranstaltung von Bethesda wird am 11. Juni in Los Angeles stattfinden. Hierzulande ist dann der 12. Juni (4:00 Uhr). Einige Stunden vorher wird die E3-Pressekonferenz von Microsoft stattfinden (11. Juni um 23:00 Uhr).