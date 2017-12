Bei den diesjährigen Game Awards hat Bethesda zusammen mit Lynda Carter (Wonder Woman; 1975) ein nicht ganz ernst gemeintes Video veröffentlicht, das Spieler dazu aufruft, den Einzelspieler-Modus zu "retten", da dieser durch die große Popularität von Multiplayer-Spielen bedroht sei. "Einzelspieler-Erfahrungen sind ein wichtiger Teil der Firma. Auch in Zukunft werden bei Bethesda Singleplayer-Spiele mit Story-Fokus entwickelt. Um den Einzelspieler zu feiern, gibt es dieses Wochenende digital bis zu 50% Rabatt auf unseren aktuellen Einzelspieler-Katalog", schreibt der Publisher von Spielen wie Wolfenstein 2: The New Colossus The Evil Within 2 etc.Darüber hinaus spendet Bethesda 100.000 Dollar an die Entertainment Software Association Foundation, eine Organisation, die Stipendien für die nächste Generation von Spieleentwicklern vergibt.