Bethesda Softworks: Vielfältiger E3-Auftritt versprochen; Gerücht: Hinweis auf neuen DOOM-Teil - 4Players.de

Pete Hines (Vice President von Bethesda Softworks in den Bereichen PR/Marketing) hat in einem Interview mit DualShockers erklärt, dass sie auf der E3 2018 eine "Menge Zeug in vielen verschiedenen Bereichen" vorstellen werden und "hoffentlich für jeden etwas dabei ist".Eine weitere Passage in dem Interview lässt nun Spekulationen hochkochen, und zwar sagte Hines, das die Messezeit für sie die "Hölle auf Erden" sei, schließlich seien Planung und Ausführung sehr aufwändig. Die Passage "this is the hell on Earth time" könnte als Hinweis auf eine Ankündigung eines weiteren DOOM-Spiels verstanden werden, schließlich trug das ursprüngliche "Doom 2" (1994) den Titel "Doom 2: Hell On Earth". Eine Ankündigung wäre durchaus möglich, da DOOM im Jahr 2016 (außer für Switch) erschien und lediglich Download-Erweiterungen für den Mehrspieler-Modus spendiert bekam.Die besagte Passage im Originalwortlaut: "I couldn't give you any guesses as to what we're going to announce and when those games will be out. But I will say, we have a lot of new stuff to talk about at E3. Whether or not folks realize it, this is the hell on Earth time for us with E3. We are in the midst of so much planning and work for all of that content but I'm really excited."Außerdem deutete Pete Hines an, dass man noch etwas von Prey hören werde. In den vergangenen Wochen gab es ziemlich eindeutige Hinweise auf ein weiteres Prey-Spiel, das auf dem Mond angesiedelt sein dürfte ( wir berichteten ).Bethesda Softworks wird seine Spiele-Neuheiten im Vorfeld der E3 2018, am Sonntag, den 10. Juni 2018 um 18:30 (PDT) präsentieren. Hierzulande ist dann bereits Montag (11. Juni um 3:30 Uhr).