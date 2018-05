Bethesda Softworks: Gratis-Aktionen für Fallout 4 und Elder Scrolls Online - 4Players.de

Dieses Wochenende können Xbox-One-Besitzer kostenlos in Fallout 4 reinschnuppern, wie Bethesda bekannt gibt . Das Endzeit-Abenteuer (zum Test ) kann noch bis Montag, den 21. Mai 2018 um 9 Uhr kostenfrei heruntergeladen und gespielt werden - auch ohne Xbox-Live-Goldmitgliedschaft. Zudem werden Spiel und Erweiterungen mit bis zu 50 Prozent Rabatt angeboten. Und wer sich im Lauf des Wochenendes zum Kauf entscheidet, kann seinen Spielfortschritt direkt übernehmen.Spezielle Angebote gibt es auch bei The Elder Scrolls Online : Hier können Spieler, die The Elder Scrolls Online: Summerset digital vorab kaufen (gilt für alle Versionen), The Elder Scrolls Online: Morrowind kostenfrei dazu erhalten. Und wer The Elder Scrolls Online: Summerset im Laden oder digital (nicht als Upgrade) kauft, bekommt das Grundspiel kostenlos dazu. Weitere Einzelheiten gibt es hier