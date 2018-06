Bethesda Softworks: E3 Showcase 2018: Überblick über Neuigkeiten, Ankündigungen und Videos - 4Players.de

Bei ihrer mittlerweile vierten E3-Pressekonferenz (Showcase) präsentierte Publisher Bethesda sein kommendes Spiele-Aufgebot und gab einen Ausblick auf die Zukunft. Den Anfang machten Avalanche und id Software mit der Präsentation von Rage 2. Danach wurden der Koop-Shooter Wolfenstein: Youngblood, Prey: Mooncrash, neue Erweiterungen für The Elder Scrolls Online und Doom Eternal (Doom 2) angekündigt. Zum Abschluss führte Todd Howard ausführlicher durch Fallout 76 und kündigte den Mobile-Ableger The Elder Scrolls: Blades an. Die beiden Spiele Starfield und The Elder Scrolls 6 wurden abschließend offiziell enthüllt, jedoch ohne Details zu verraten.Überblick Bethesda E3 Showcase 2018: