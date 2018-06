Bethesda Softworks: Darum wurden Starfield und Elder Scrolls 6 auf der E3 2018 angekündigt - 4Players.de

Bethesda hatte sich vor einiger Zeit dafür entschieden, Spiele nicht mehr so früh ankündigen zu wollen - bestes Beispiel war die Präsentation von Fallout 4 auf der E3 2015 (Juni) und die Veröffentlichung im November 2015. Die lange Wartezeit könnte der Vorfreude schaden, erklärte zum Beispiel Todd Howard (Game Director) vor mehr als zwei Jahren. Diese angestrebte Praxis hat Bethesda auf der diesjährigen E3 2018 allerdings ausgesetzt und die beiden Langzeitprojekte Starfield und The Elder Scrolls 6 für nicht näher benannte Konsolen/Plattformen angekündigt. Warum sie sich für die frühe Ankündigung entschieden haben, erklärte Pete Hines (VP of Marketing) in einem Interview mit FZ.se via PC Gamer Pete Hines: "Also, es war zunächst nur ein Thema in Gesprächen mit ihm [Todd Howard] und den Leuten in meinem Team; wir überlegten, warum wir es nicht in Betracht ziehen können, ein wenig mehr von unserem Fahrplan für das Studio preiszugeben, was den Leuten dann erklärt, was wir machen werden - ja, wir machen dieses Spiel namens Starfield und hier ist es, und ja, wir werden Elder Scrolls 6 machen, aber wir machen diese anderen beiden Spiele zuerst. Es ist nur, damit die Leute ein besseres Gefühl dafür haben, wo wir gerade stehen und wohin wir gehen werden."Aber es gab wohl auch einen weiteren praktischen Nutzen für die Doppelankündigung von Starfield und Elder Scrolls 6. So meinte Hines, dass einige Spieler "ein bisschen ausflippen würden", wenn sie erfahren würden, dass das nächste große Spiel ( Fallout 76 ) von Bethesda eine Online-Erfahrung sei, schließlich hätte sich Bethesda einen Ruf für Einzelspieler-Titel mit Dishonored, Wolfenstein, The Elder Scrolls (außer The Elder Scrolls Online) und Prey erarbeitet."[Die Ankündigung] hilft auch die Leute zu überzeugen: Schau, das was wir gerade machen, werden wir nicht für immer machen. Wir werden beim nächsten Mal ein Spiel machen, das nur für Einzelspieler ist - und ja, wir werden auch zu Elder Scrolls 6 kommen. Es wird noch lange dauern, bis wir bereit sind, genauer darüber zu reden, denn wir wollen nicht, dass die Zeit zwischen der Enthüllung und dem Release zwei oder drei Jahre beträgt. Aber es gibt den Leuten eine bessere Vorstellung davon, wohin wir gehen werden und was das Studio macht", sagte Pete Hines.