Bethesda Softworks: Todd Howard: Millionen Menschen spielen jeden Monat noch Skyrim - 4Players.de

Millionen Menschen spielen jeden Monat noch The Elder Scrolls 5: Skyrim , sagte Todd Howard (Frontmann der Bethesda Game Studios) gegenüber Venturebeat und meinte, dass sie das Rollenspiel aufgrund der anhaltenden Beliebtheit auch deswegen auf andere Plattformen - wie zum Beispiel Switch - gebracht hätten. Aber auch ihre anderen Spiele wie Fallout 4 oder Fallout Shelter seien weiterhin sehr beliebt.Howard: "Wir können den Leuten, die Fallout Shelter auf dem Smartphone spielen, gar nicht genug Inhalte liefern. Fallout 4 ist immer noch unser meistgespieltes Spiel. Es ist in den Top 20 auf jeder Plattform, auf der es verfügbar ist. Wir können gar nicht genug Inhalte herausbringen und es so unterstützen, wie wir es wollen. Dasselbe gilt für Skyrim. Skyrim Switch hat eine große Community, die wir nicht so unterstützt haben, wie wir es gerne getan hätten. Wir tun unser Bestes. Wenn wir uns [personell] verstärken, werden wir in der Lage sein, die Leute an die richtigen Stellen zu bringen und genau das zu tun. Wir hatten großes Glück. Unsere Spiele waren so beliebt, dass wir überall dort, wo wir diese Leute eingesetzt haben, ein Publikum fanden."Des Weiteren deutete Howard in einem weiteren Interview an, dass die Switch-Version von Fallout Shelter überraschend gut laufen würde. Modifikationen bzw. der Creation Club für Skyrim auf Switch seien derzeit kein Thema, das sie aktiv verfolgen würden.