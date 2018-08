Bethesda Softworks: Details zur QuakeCon 2018: Präsentationen von DOOM Eternal, Fallout 76 und mehr - 4Players.de

"Donnerstag, 09. August und Freitag, 10. August - Die The Elder Scrolls: Legends Masters Series läuft derzeit und findet auf der QuakeCon mit den zweitägigen Finals ihren Abschluss. Sechzehn der weltbesten Legends-Spieler werden im Gaylord Texan Resort und Convention Center um ihren Anteil am 50.000 Dollar Preisgeld kämpfen. Das komplette Turnier wird unter https://www.twitch.tv/teslegends live ausgestrahlt.

Freitag, 10. August bis Sonntag, 12. August - Das nächste große Event für Quake Champions wird auf der QuakeCon 2018 ausgetragen. Im QuakeCon Open treten einige der besten eSportler der Welt in einem 2v2 gegeneinander an, um sich ihren Anteil des Preisgelds von 175.000 Dollar zu sichern. Als Bonus kämpfen die Spieler der acht besten 2v2-Team jeweils alleine in einem 1v1 Duel Showdown, in dem der Gewinner 25.000 Dollar komplett mit nach Hause nimmt. Das große Turnier wird auf https://www.twitch.tv/quake übertragen."

In der nächsten Woche findet die QuakeCon 2018, die Hausmesse von Bethesda Softworks, im "Gaylord Texan Resort & Convention Center" (Grapevine, Texas, Vereinigte Staaten) statt. Das Event beginnt am 9. August (Donnerstag) und endet am 12. August.Die QuakeCon-Keynote ist für den 10. August (ab 18 Uhr MEZ) angesetzt. In dieser Keynote werden neue Informationen zu Quake Champions RAGE 2 und The Elder Scrolls Online bekanntgegeben und erstmalig sollen Spielszenen aus DOOM Eternal von Marty Stratton und Hugo Martin von id Software präsentiert werden. Die Keynote kann bei Twitch live verfolgt werden.Für den 11. August (ab 18 Uhr MEZ) sind ein Fallout-76-Panel und eine Frage-und-Antworten-Runde vorgesehen. Todd Howard und weitere Mitarbeiter der Bethesda Game Studios führen durch die Charaktersysteme und Perks in Fallout 76 . Danach sollen Fanfragen beantwortet werden. Panel und Q&A-Runde werden ebenfalls via Twitch übertragen.Folgende eSports-Turniere sind geplant: