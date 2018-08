Bethesda Softworks: Escalation Studios gehören nun zu den Bethesda Game Studios - 4Players.de

Die Escalation Studios in Dallas (Texas) sind nun ein Teil von den Bethesda Game Studios. Die Aufnahme ist gestern bei der QuakeCon 2018 bekanntgegeben worden. Escalation wurde 2007 von Marc Tardif und Tom Mustaine gegründet und 2016 von ZeniMax (Mutterkonzern von Bethesda) aufgekauft. Das Studio war entscheidend an der Entwicklung von The Elder Scrolls 5: Skyrim VR Fallout 4 VR und Fallout Shelter auf Switch sowie an DOOM (2016) beteiligt."Wir haben schon eine ganze Weile mit Tom, Marc und dem Team von Escalation gearbeitet. Sie haben mit uns zusammen einige tolle Spiele erschaffen, und wir sind uns sicher, dass wir zusammen noch größere Projekte angehen können", so Todd Howard, Game Director und Executive Producer von Bethesda Game Studios. "Das Team in Dallas ist wirklich unglaublich und steuert bereits wichtige Teile von Fallout 76 und Starfield bei.""Wir fühlten uns bereits sehr geehrt, als wir 2016 Teil der ZeniMax-Familie wurden - jetzt Teil der Bethesda Game Studios zu sein ist wie ein Traum", sagte Marc Tardif. "Wir freuen uns sehr, die Leidenschaft und Hingabe des Studios zu teilen und für einige der beliebtesten Franchises der Branche neue, ambitionierte Titel zu produzieren.""Das ist für alle im Studio eine aufregende Zeit", erklärte Tom Mustaine. "Wir sind sehr stolz und aufgeregt, an einigen der Spiele beteiligt zu sein, auf die die ganze Welt wartet. Wir können es kaum erwarten, den Fans alles zu zeigen, woran wir gerade arbeiten."