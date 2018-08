Bethesda Softworks: Dishonored macht eine Pause und die Ambitionen von Arkane Studios - 4Players.de

Die Dishonored-Reihe liegt derzeit auf Eis, sagte Ricardo Bare (Lead Designer bei Arkane) in einem Interview mit VG247 auf der QuakeCon 2018. Natürlich könne er nicht sagen, was in Zukunft passieren wird, aber aktuell sei die Reihe pausiert.Über das Studio und ihre Ambitionen sagte er: "Die Dinge, die für uns als Studio wichtig sind, sind die Erschaffung einer kohärenten, tiefgründigen Spielwelt und das Erzählen von Geschichten mithilfe der Umgebung [environmental storytelling] - wir werden immer wieder Orte schaffen, die man als Besucher 'fühlen' kann, egal ob es sich um Dunwall oder Talos 1 handelt. Die [Welt] ist genauso wichtig wie der Spieler-Charakter oder die Leute, die man trifft. (...) Dann ist es das improvisatorische Gameplay - also den Spielern ein Haufen cooler Fähigkeiten und Werkzeuge zu geben und dann zu sagen: 'Du findest es heraus, du bist kreativ, dir gehört die Erfahrung'. Und normalerweise halten wir uns an die Ego-Perspektive, obwohl das keine feste Regel ist und wir von Zeit zu Zeit andere Dinge versuchen könnten."Bare erzählte weiter, dass es in der Vergangenheit bestimmte Fälle bei "anderen Studios gegeben" hätte, in denen die Entwickler gezwungen wurden, Multiplayer-Modi in die Spiele einzubauen, obwohl die Entwickler eigentlich Spezialisten für Einzelspieler-Titel waren. Das hätte viele Entwickler von der eigentlichen Aufgabe ferngehalten bzw. gar abgelenkt. Bare fährt fort: "Und, wie sich herausstellte, hat es einigen dieser Spiele sowieso nicht geholfen. Aber was ich jetzt denke, ist ganz anders - es ist mehr gemeinschaftsorientiert, es geht mehr darum, das Spiel auf lange Sicht interessant zu halten, Gemeinschaften zu schaffen, zu teilen und solche Dinge. Die Spiele nähern sich diesem [Aspekt] mit vielen verschiedenen Modellen."Die Arkane Studios entwickelten Arx Fatalis (2001), Dark Messiah of Might and Magic (2006), Dishonored: Die Maske des Zorns (2012), Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (2016), Prey (2017) und Dishonored: Der Tod des Outsiders (2017).