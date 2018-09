Bethesda Softworks: Benefiz-Konzert mit Musik aus Fallout und The Elder Scrolls zugunsten von War Child UK - 4Players.de

Die Wohltätigkeitsorganisation War Child UK wird in Zusammenarbeit mit Bethesda Softworks und Metropolis Music am 3. November 2018 im Eventim Apollo in London Hammersmith einen Konzertabend mit Live-Musik aus Spielen der Bethesda Game Studios veranstalten. Dazu heißt es von den Organisatoren: "Als Teil von War Child UKs Reihe von Benefiz-Events 2018 wird Bethesda Game Studios in Concert live vom Parallax-Orchester und Chor dargeboten. Die Show wird verschiedenste Kompositionen der gefeierten Komponisten Inon Zur und Jeremy Soule beinhalten, darunter Stücke aus den beliebtesten Titeln von Bethesda Game Studios wie Fallout 3, Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim sowie dem bald erscheinenden Fallout 76 und weitere Überraschungen. Es wird also ein musikalischer Abend, den Sie nicht verpassen sollten.