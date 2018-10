Bethesda Softworks: Pete Hines: Die Grenzen zwischen den Spiele-Konsolen werden verschwinden - 4Players.de

Kolelaser schrieb am 29.10.2018 um 14:56 Uhr

Der Typ ist auch nur bei Bethesda angestellt um dünschiss zu labbern. Allein die Logik sagt das es nicht funktionieren kann. Sony verdient ja an jeden Spiel 30% mit was für die PS4 verkauft wird also werden sie auch weiterhin Leute zu ihrer Plattform locken wollen mit erstklassigen Exclusive. Und das ist auch gut so ohne das hätten wir kein God of War , kein The Last of Us 2 , Kein Bloodborne und kein Death Stranding usw. Dann hätte man nur noch service as games und anderen widerlichen bs. Aber Bethesda macht hier sowieso wieder nur PR für die Kumpels von MS.