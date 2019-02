Bethesda Softworks: Platzhalter bei Amazon.com für ein neues Spiel auf PC, PS4 und Xbox One aufgetaucht - 4Players.de

Bethesda placeholder game up for preorder on Amazon (PS4/XBO/PC)

No risk in preordering just in case it's something worthwhile — Wario64 (@Wario64) 23. Februar 2019

Bei Amazon.com ist ein neues Spiel von Bethesda Softworks als Platzhalter in der Produktdatenbank aufgetaucht. Der "Placeholder" wird für PC (59,99 Dollar), PlayStation 4 und Xbox One gelistet. Drei Editionen sind damit verbunden: Standard, Deluxe und Collector's Edition. Aktuell ist die Collector's Edition sogar der Bestseller in der PS4-Kategorie. Angaben zum Spiel wurden nicht gemacht , nur ein Countdown-Video aus kostenlos nutzbarer "Stock Footage" ist mit dem Produkt verbunden.Da bei Amazon bereits Produktseiten zu Doom Eternal und Starfield vorhanden sind, könnte dieser Platzhalter unter Umständen mit dem Projekt " Deathloop " (Markenschutz wurde im Dezember 2018 beantragt) in Zusammenhang stehen, obgleich das Teaservideo eher auf einen Fallout-Kontext hindeutet. Da aber Fallout 76 erst im November 2018 veröffentlicht wurde, wird auch über ein Remaster von Fallout 3 und/oder Fallout: New Vegas spekuliert.