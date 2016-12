4Players-Adventskalender: Adventskalender mit 24 Gewinnchancen, heute: Pop-Kultur für alle - 4Players.de

Aktualisierung vom 14.12.2016, 13:15 Uhr:











Nur noch zehn Tage bis Weihnachten. Und damit ihr euch oder andere mit Fan-Artikeln beschenken könnt, hat unser heutiger Partner GameStop ZiNG Pop Culture Gutscheine zur Verfügung gestellt.Hinter Tür 13 hat Nintendo mobile Abenteuer versteckt. Und da nicht sichergestellt werden kann, dass der glückliche Gewinner über die entsprechende Hardware verfügt, gibt es auch noch einen New 3DS.Tür 12 wartet - es ist Halbzeit. Und dazu geben wir richtig Gas. Zusammen mit unserem heutigen Partner 505 Games verlosen wir zehn Mal Assetto Corsa mitsamt Prestige Pack für die PlayStation 4.Hinter Tür 11 verbirgt sich pure Sicherheit - für euren PC: Intel Security gibt vier Gewinnern die Chance, ihren PC mit McAffee Total Protection auszustatten.Heute werden Filmfans bedient: Unser Partner Polyband hat einige Versionen des Horror-Films Dead Rising Endgame zur Verfügung gestellt.Über ein Drittel der Türen wurde bereits geöffnet. Wer bislang kein Losglück hatte, findet hinter der Tür Nr. 9 Nützliches von unserem heutigen Partner KM-Gaming , um den Kabelsalat auf dem Schreibtisch zu vermeiden.Wer am 2. Dezember leer ausgegangen ist, hat heute eine neu Chance, sich neue PC-Hardware zu schnappen. Von Lioncast warten ein Headset, eine Tastatur, eine Maus und ein Mauspad auf fröhliche Gewinner.Unser heutiger Partner 2K Games lässt die Herzen von Weltherrschern und aufsteigenden Mafiosi höher schlagen. Hinter Tür 7 warten Fan-Pakete zu Civilization 6 sowie Mafia 3.Hinter Tür Nr. 6 verbirgt sich ein Preis, der vor allem Fans von Parkbau und Achterbahnen à la Planet Coaster begeistern dürfte. Der Europa-Park lädt mit Freikarten zum Winterzauber.Der Mann mit der Eisernen Maske sucht Mitstreiter - unter diesem Motto könnte das heutige Türchen stehen. Der heutige Gewinnspielpartner Bethesda hat ein großes Paket zu seinem letzten sowie bei uns mit einem Gold-Award prämierten Schleichabenteuer Dishonored 2 geshnürt.Meisterpakete für Online-Rollenspieler. Die Online-Spezialisten von NCsoft laden zu actiongeladenen Gefechten in Blade & Soul. Angesiedelt in einer fernöstlichen Fantasy-Welt könnt ihr euch mit besonderen Titeln schmücken, euch über exklusive Kostüme freuen und vieles mehr.Passend zum kommenden Start von Star Wars: Rogue One hat unser heutiger Gewinnspielpartner Heidelberger Spieleverlag ein attraktives Paket geschnürt, mit denen ihr die Sternenkriege auf dem Wohnzimmertisch erleben könnt.Hinter Tür Nummer 2 hat unser heutiger Partner Logitech Hardware versteckt, die verwöhnte Ohren und flinke Finger zufrieden stellen sollte.Ja, ist denn schon Weihnachten? Wenn man raus schaut und den Regen am Fenster vorbeiwischen sieht, scheint es eher Spätherbst als kurz vor dem Jahreswechsel zu sein. Doch der Kalender lügt nicht. Und pünktlich mit dem Monatsbeginn wartet unser Adventskalender auf euch. Bis zum 24. Dezember gibt es jeden Tag attraktive Preise von unseren Partnern wie z.B. Lioncast, Nintendo, Logitech, 2K Games oder Bethesda.Den Anfang macht Konami: Zu Pro Evolution Soccer 2017 gibt es einen Preis, der es in sich hat.