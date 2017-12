Marobod hat geschrieben: ? Gestern 13:13 Ich habe bis heute nicht kapiert, wie der Gewinner bekannt gegebn wird und vor allem wann O.o Ich habe bis heute nicht kapiert, wie der Gewinner bekannt gegebn wird und vor allem wann O.o

Auf der Seite der aktiven Gewinnspiele gibt es rechts eine Spalte, wo die gerade zu ermittelnden und bekanntgegebenen Gewinner gelistet sind. Diese werden auch per Email benachrichtigt (was auch gern im Spam-Ordner landet).Bei pur-Mitgliedern gibt es eine Option, dass man automatisch an Gewinnspielen teilnimmt. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass das was bringt bzw. hab ich keinen Beleg dafür. Hab jedenfalls bei Gewinnspielen noch nie was gewonnen. Nur bei Competitions.Generell muss man 4players danken. Nicht nur für den jedes Jahr geilen Adventskalender, sondern insgesamt für die über das Jahr verteilten Gewinnspiele.