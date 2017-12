Update vom 08.12.2017:













Zum Start der zweiten Adventskalender-Woche tauchen wir mit der freundlichen Unterstützung unseres heutigen Gewinnspielpartners GameStop in virtuelle Krimiwelten ab.-----Hinter Tür Nummer 7 wartet eine pfeilschnelle Überraschung, die vor allem Besitzer von Nintendos Hybrid-System Switch interessieren dürfte - oder diejenigen, die es werden wollen.-----Zum Nikolaustag wird es dank unseres heutigen Partners Europa Park nicht nur feierlich - Achterbahnen und andere Fahrgeschäfte locken...-----Heute wird es heiß: Zusammen mit ArenaNet haben wir etwas für feurige Gildenkrieger hinter dem Türchen versteckt.-----Zum Beginn der neuen Woche wird es kämpferisch: Unser heutiger Gewinnspiel-Partner Hasbro fordert zu zünftigen Duellen.-----Heute haben wir zusammen mit den Soundspezialisten von Teufel etwas für all diejenigen parat, die diablisch gute Akustik lieben.-----Ihr habt Bedarf für neue Hardware? Kein Problem. Hinter Tür Nr. 2 haben wir mit unserem heutigen Partner Lioncast genau das Richtige für eu.-----Der Kalender lügt nicht: In etwas mehr als drei Wochen ist Weihnachten. Und pünktlich mit dem Monatsbeginn starten wir unseren Adventskalender, in dem ihr täglich hochwertige Preise von unseren Partnern wie GameStop, Hasbro, Teufel oder Mifcom abstauben könnt.Zum Start der täglichen Gewinnchance kommen vor allem Fußballfans auf ihre Kosten. In Zusammenarbeit mit Konami verlosen wir heute VIP-Karten für ein Bundesligaspiel und die Möglichkeit, mit Pro Evolution Soccer 2018 auf Punktejagd zu gehen.Das gesamte Team von 4Players wünscht allen Teilnehmern viel Glück und eine schöne Adventszeit.