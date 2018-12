4Players-Adventskalender: Adventskalender mit täglichen Gewinnchancen, heute: Der Fokus muss stimmen - 4Players.de

Ist bald schon Weihnachten? Wenn man dem Glühweingeruch und unserem Adventskalender trauen darf - dann ja! Wie jedes Jahr könnt ihr mit etwas Glück ab dem 1. Dezember täglich hochwertige Preise von unseren Partnern wie Mifcom, Konami, Teufel, Nintendo, MSI oder GameStop gewinnen, wenn ihr die Türchen öffnet.Update 20.12.2018: Langsam aber sicher steuern wir mit dem Adventskalender auf die Zielgerade zu. Doch vorher wartet hinter Tür Nummer 20 ein Preis unseres heutigen Partners eNgage Update 19.12.2018: Weihnachten naht mit Riesenschritten. Hinter Tür 19 findet ihr von unserem heutigen Gewinnspiel-Partner Sony zahlreiche Möglichkeiten, der Realität zu entfliehen und in alternative Welten abzutauchen.Update 18.12.2018: Nicht mal mehr eine Woche bis Heiligabend. Hinter Tür Nummer 18 hat 2K Games etwas für Freunde virtuellen Sports versteckt. Herzlichen Dunk!Update 17.12.2018: Auch wenn es im Moment zu kalt zu sein scheint, um Felder effektiv bestellen zu können, hat unser heutiger Partner Astragon hinter Tür Nummer 17 zahlreiche Möglichkeiten bereit gestellt, um sich mit virtuellen Traktoren die Zeit zu vertreiben.Update 16.12.2018: Während am Adventskranz die dritte Kerze angezündet wird, geht an unserem Weihnachtskalender die nächste Gewinnspiel-Tür auf. Dahinter hat der Europa-Park einen Vorgeschmack auf die Sommersaison versteckt.Update 15.12.2018: Es wird einstellig, in nur neun Tagen ist Heiligabend. Und Warner Bros. hat für alle Mittelerde-Fans ein kleines Paket geschnürt, um die Wartezeit zu versüßen.Update 14.12.2018:Heute werden sich vor allem Spieler mit PlayStation 4 oder Bekannte freuen, die noch ein Geschenk für einen PS4-Besitzer suchen. BigBen Interactive hat hinter Tür Nummer 14 schicke Lizenz-Hardware versteckt.Update 13.12.2018:Wer sagt denn, dass nur digital gespielt werden muss? Hinter Tür Nummer 13 hat Hasbro eine Menge analogen Spielspaß zur Verfügung gestellt.Update 12.12.2018:Zum Ende der ersten Adventskalender-Halbzeit hat unser heutiger Partner Koch Media seinen Schrank ganz weit geöffnet und spendiert ein breites Spektrum an Spiele-Unterhaltung für fast alle Systeme.Update 11.12.2018:Heiligabend rückt näher und heute haben wir mit Astragon und DeWalt nicht nur einen, sondern zwei Kooperationspartner, die hinter der Tür Nummer 11 einen Preis für alle Fans von Bauunternehmen versteckt haben.Update 10.12.2018:Heute geht es ins Ödland: Bethesda hat als heutiger Sponsor ein großes Überlebenspaket für seine postapokalyptische Rollenspiel-Welt geschnürt.Update 09.12.2018:Während am Adventskranz die zweite Kerze angezündet wird, öffnet sich im Adventskalender die neunte Tür. Dahinter hat unser heutiger Partner Carrera RC etwas versteckt, mit dem nicht nur Fans von Mario Kart glücklich werden dürften.Update 08.12.2018:Es ist kaum zu glauben, aber mit dem Öffnen der heutigen Tür wird das erste Drittel unseres Adventskalenders beendet. Insbesondere Fans von actionreichem Teamsport dürften sich dabei über die Gewinne freuen, die Nerf Teamsport uns heute freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.Update 07.12.2018:Vor dem zweiten Advents-Wochenende hat unser heutiger Gewinnspielpartner Teufel etwas hinter der Tür versteckt, das sich wirklich hören lassen kann.Update 06.12.2018:Zum Nikolaustag haben wir in Zusammenarbeit mit Europa-Park etwas ganz Feines in die Stiefel gesteckt.Update 05.12.2018:Hinter Tür Nummer 5 verbirgt sich eine hochklassige Überraschung für Fußball-Fans, die wir zusammen mit unserem Kooperationspartner Konami anbieten können. Habt ihr Lust auf Champions League?Update 04.12.2018:Wer für sich oder Freunde und Bekannte Spiele oder Merchandise unter den Weihnachtsbaum stellen möchte, hat mit den Gutscheinen für unseren heutigen Partner Gamestop die freie Wahl.Update 03.12.2018:Noch 21 Tage bis Weihnachten. Hinter Tür Nummer 3 hat unser heutiger Gewinnspielpartner MSI Hardware für PC-Spieler versteckt!Update 02.12.2018:Für den ersten Advent hat unser heutiger Partner Nintendo ein Paket für den mobilen Spielspaß geschnürt. Viel Glück!Update 01.12.2018:Zu Beginn sehen wir uns allerdings mit einem kleinen technischen Problem konfrontiert: Der heutige Kooperationspartner ist nicht Konami (wie im Kalender abgebildet), sondern LeetDesk . Das soll aber nicht weiter stören, denn hinter dem Türchen wartet heute der perfekte Gamer-Tisch.Das gesamte Team von 4Players wünscht allen Teilnehmern viel Glück und eine schöne Adventszeit mit unserem Kalender