Left 4 Dead: Unvollendete Kampagne von Turtle Rock jetzt spielbar - 4Players.de

Die Turtle Rock Studios, die ursprünglichen Entwickler von Left 4 Dead und mit Evolve zuletzt erfolglos, haben jetzt überraschend eine zusätzliche Kampagne des Zombie-Shooters als kostenlose Erweiterung zur Verfügung gestellt. "Dam It", so der Name, soll die beiden Add-ons "Dead Air" und "Blood Harvest" inhaltlich miteinander verknüpfen und bietet zwei bisher unveröffentlichte Survival-Karten.Wie PC Gamer schreibt, betont Mitgründer Chris Ashton in seinem Foren-Beitrag auf der Webseite von Turtle Rock, dass sich die Kampagne zwar von Anfang bis Ende durchspielen lasse, aber vereinzelt Texturen oder Codefunktionen fehlen. Zum Beispiel triggern manche Explosionen nicht wie beabsichtigt die Panik-Events, Zombies bewegen sich nicht wie sie sollen und eine Brücke stürzt nach dem Zünden einer Sprengladung nicht wie geplant ein. Interessant ist die Herangehensweise: In der Kampagne erhöht sich die Überlebenschance der Gruppe wohl dadurch, dass man sich trennt anstatt wie gewohnt zusammenzubleiben.Weitere Informationen findet man auf der Webseite zur Erweiterung , wo man auch die entsprechenden Dateien zum Download findet. Diese lassen sich durch das Entpacken der VPK-Datei und den anschließenden Doppelklick entweder automatisch starten oder man kopiert die Datei manuell ins Addon-Verzeichnis von Left 4 Dead.Letztes aktuelles Video: Live-Interview mit Gabe Newell GC