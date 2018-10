Epic Games: 1,25 Mrd. Dollar an Wagniskapital von Investoren eingesammelt; für Fortnite und die Unreal Engine - 4Players.de

Epic Games, Entwickler von Fortnite und der Unreal Engine, hat am vergangenen Freitag knapp 1,25 Milliarden Dollar an Finanzmitteln (Wagniskapital) von Investoren erhalten. Den Anfang machte die Beteiligungsgesellschaft KKR. ICONIQ Capital, Smash Ventures, aXiomatic, Vulcan Capital, Kleiner Perkins und Lightspeed Venture Partners zogen laut der Financial Times via FAZ und Reuters nach.Epic Games möchte das zusätzliche Geld nutzen, um spezielle Live-Events aufzubauen, die Expansion in den eSports-Bereich zu intensivieren und die Unreal Engine weiterzuentwickeln. In der Erklärung der Beteiligungsgesellschaft KKR heißt es, dass sich die "interaktive Unterhaltung" u. a. durch die "visionäre Führung" von Epic Games fundamental verändert hätte. Fortnite wird von Branchenkennern und Analysten als "Game Changer" bezeichnet.Der "Wert" von Epic Games wurde im Rahmen einer Investorenrunde auf fast 15 Milliarden Dollar geschätzt - laut dem Wall Street Journal, das sich auf Personen bezieht, die mit der Sachlage vertraut sind. Epic Games wollte auf Nachfrage nicht kommentieren, ob das Unternehmen einen Börsengang anstrebt oder nicht. Zu den Minderheitsaktionären von Epic gehören außerdem Tencent, Walt Disney und Endeavor.