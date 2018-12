Epic Games: Angriff auf Steam: Eigener Spiele-Store angekündigt; Entwickler sollen 88% des Umsatzes erhalten - 4Players.de

[Shadow_Man] schrieb am 05.12.2018 um 00:11 Uhr

Der Betreiber, in dem Fall dann Epic, der stellt ja auch die Server dann und von irgendwas müssen die ja bezahlt werden.

Grundsätzlich ist Konkurrenz ja nichts schlechtes, WENN es nicht bedeuten würde, dass man dann wieder einen ganzen Client, sprich quasi ein Kaufhaus als Programm wieder am Hintern hätte. Man hat doch jetzt am PC schon genug Clients.

Ich verzichte mittlerweile ja schon auf Spiele wenn sie z.B. nur über den Windows Store laufen. Ich hab da keine Lust mehr drauf.

Wenn man die Spiele wenigstens einfach so runterladen und zocken könnte, ohne das ganze drumherum. Ich will ja im Grunde einfach nur zocken, aber man kriegt jedesmal ein ganzes Kaufhaus drumherum.

Mehrere Clients bedeuten zu dem, dass die Freundesliste total gesplittet wird. Es ist viel umständlicher die Spiele auf einer externen Festplatte zu sichern, weil sie überall zerstreut sind. Für den Spieler an sich ist das eher nervig.

Vor allem wenn es dann noch so eklig wie der Windows Store ist, der aus deinem PC quasi ein Handy / Tablet machen will und du mit deren Einschränkungen leben musst. Nee, darauf hab ich keinen Bock.