CI Games: Publishinglabel "United Label" richtet sich an Indie-Entwickler; vier Projekte in Arbeit - 4Players.de

CI Games (Sniper Ghost Warrior, Lords of the Fallen; ehemals City Interactive) hat das Publishinglabel "United Label" gegründet, das sich an Indie-Entwickler richten soll. Prinzipiell möchte der polnische Publisher diversen Indie-Entwicklern seine Publishing-Kompetenzen zur Verfügung stellen. Als erstes Vorhaben wurde die Entwicklung von Lords of the Fallen 2 seit Juni 2018 ) nun vollständig an das Studio Defiant in New York übertragen.Darüber hinaus hat CI Games vier weitere Indie-Projekte unter die Fittiche genommen. Hierzu gehören Röki von Polygon Treehouse (Point-&-Click-Adventure als dunkles und zeitgenössisches Märchen), Eldest Souls von Fallen Flag Studios (Rollenspiel-Abenteuer in Pixeloptik), Tails of Iron von Odd Bug Studios (filmisches Kampfabenteuer in 2D) und Horae von Lunaris Iris (Rogue-like Rollenspiel). Röki und Eldest Souls werden 2019 veröffentlicht. Tails of Iron und Horae sollen 2020 erscheinen.