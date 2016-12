Dreamfall Chapters - Book 1: Reborn: Wird als "Enhanced Edition" für PS4 und Xbox One erscheinen - 4Players.de

The fate of Worlds falls on you now! Announcing Dreamfall Chapters coming to PlayStation 4 and Xbox One in March. https://t.co/hQSZAESkeq — Official Deep Silver (@deepsilver) 2. Dezember 2016

Enhanced graphics, animations, sound & music — plus some really cool extra features! https://t.co/YbXatNy1wx — Red Thread Games (@RedThreadGames) 2. Dezember 2016

We’ll be releasing an upgraded PC version as well — stay tuned! https://t.co/51SAvGDFQJ — Red Thread Games (@RedThreadGames) 2. Dezember 2016

Das Adventure Dreamfall Chapters wird als "Enhanced Edition" für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es soll ab dem 24. März 2017 für knapp 30 Euro erhältlich sein. Zeitgleich soll eine "überarbeitete Version" für PC an den Start gehen - allerdings ist es unklar, ob diese Veränderungen kostenlos oder kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden. Red Thread Games (Entwickler) verspricht Verbesserungen in den Bereichen Grafik, Animationen, Sound und Musik - sowie weitere Features.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Konsolen