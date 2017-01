Dreamfall Chapters - Book 1: Reborn: PC: Drei Patches auf dem Weg zur "Enhanced Edition" - inkl. fehlender deutscher Übersetzung - 4Players.de

Red Thread Games hat sich nach längerer Sendepause zur "Enhanced Edition" von Dreamfall Chapters zu Wort gemeldet . Die überarbeitete Version des Adventures wird am 24. März 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die PC-Version (Käufer der bisherigen Version und Kickstarter-Backer) soll ebenfalls auf den Stand der Konsolen-Version gebracht werden und in dem Zusammenhang wurden drei Patches angekündigt. Zugleich entschuldigten sich die Entwickler dafür, dass einige Versprechen noch nicht eingelöst wurden und manche Updates noch ausstehen würden. Es gab offenbar Personal-Probleme in den Bereichen Projektmanagement und Qualitätssicherung, heißt es.Der erste Patch umfasst Bugfixes und Optimierungen sowie die fehlende deutsche Übersetzung. Die notwendigen Daten (Sprachaufnahmen) für die vierte und fünfte Episode hatten sie bereits im November 2016 erhalten, aber die Qualitätssicherung machte wohl Probleme. Der zweite Patch wird als "Benefactors Patch" bezeichnet und soll einige fehlende Ingame-Belohnungen (Town Crier und Benefactor's Wall in Marcuria) hinzufügen. Der dritte Patch ist das Upgrade auf die "Enhanced Edition" bzw. den "Final Cut". Red Thread Games (Entwickler) verspricht, dass sie mit der "Enhanced Edition" allgemeine Verbesserungen an dem Spiel vornehmen werden, die sie schon "seit Jahren" vornehmen wollen bzw. wollten. Aber erst jetzt würden genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Versprochen werden Verbesserungen in den Bereichen Charakter-Grafik, Animationen, Shader, Beleuchtung, Soundeffekte und Musik - sowie weitere "Konsolen-Features", die demnächst enthüllt werden sollen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung Konsolen