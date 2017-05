Dreamfall Chapters - Book 1: Reborn: Story-Rückblick auf The Longest Journey und Dreamfall - 4Players.de

Red Thread Games und Deep Silver werden die Konsolen-Umsetzungen von Dreamfall Chapters am 5. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen (Preis: 29,99 Euro) - und passend dazu haben die Entwickler den folgenden Story-Rückblick in Videoform bereitgestellt. In dem Clip wird die Hintergrundgeschichte aus The Longest Journey (2000) und The Longest Journey: Dreamfall (2006) zusammengefasst, denn Dreamfall Chapters schließt den Dreamer-Zyklus ab.Letztes aktuelles Video: The story so far