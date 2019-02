Daedalic Entertainment : Große Pläne für 2019 und bisher unangekündigte AAA-Eigenentwicklungen - 4Players.de

Daedalic Entertainment hat große Pläne und will im Rahmen der "Ankündigungsoffensive für 2019" in den nächsten Wochen sechs neue Titel aus den unterschiedlichsten Genres enthüllen. Versprochen werden Spiele aus Genres wie Rogue-like, Survival-MMO, klassisches Adventure und rundenbasiertes Rollenspiel. Insgesamt sind mehr als 30 Produkte für 2019 geplant - hierzu gehören Publishing-Titel, Konsolen-Umsetzungen und bisher unangekündigte AAA-Eigenentwicklungen."2019 wird das ökonomisch erfolgreichste Jahr der Studiogeschichte, mit dem abwechslungsreichsten und größten Portfolio, das wir je hatten - mit Abstand. Dabei blicken wir weiter nach vorne und diversifizieren unser Line-Up mit qualitativ hochwertigen Titeln aus den verschiedensten Genres", so Carsten Fichtelmann, CEO und Gründer von Daedalic Entertainment. "Dabei spreche ich nicht nur von unserer Publishing-Sparte: Wir haben Eigenentwicklungen auf AAA-Niveau in der Pipeline, bei denen nicht nur unsere Fans und die deutsche Games-Branche staunen werden. Auch darüber hinaus werden wir mit diesen IPs Wellen schlagen. Adventures waren schon immer ein Grundpfeiler unseres Erfolgs. Unsere Community darf sich dieses Jahr darauf freuen, dass einige unserer beliebtesten und kultigsten Titel auf neuen Plattformen verfügbar werden."Zukünftig setze Daedalic stärker auf langfristige Unterstützung seiner Titel, so Fichtelmann weiter. "Wir haben die Entwicklung in Richtung 'Games-as-a-Service' in den letzten Jahren natürlich genauestens verfolgt. Ein Großteil unseres neuen Line-ups ist für den Ansatz prädestiniert. Wir möchten den Spielern so über Monate und Jahre hinweg qualitativ hochwertigen Content für diese Spiele bieten."