Guild Wars 2: Start des Halloween-Fests "Der Schatten des Verrückten Königs" - 4Players.de

Nächste Woche wird ArenaNet das jährliche Halloween-Event " Der Schatten des Verrückten Königs " in Guild Wars 2 starten. Neben der Rückkehr des ehemaligen Herrschers der Thorn-Dynastie nach Löwenstein werden auch ein kniffliges Sprungrätsel im Uhrturm, ein fantastisches Labyrinth, Candy Corn und mehr versprochen. Los gehen soll's am 18. Oktober 2016 zwischen 23 und 0 Uhr. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die bis in den November andauernden Festlichkeiten:Letztes aktuelles Video: Free-to-play-Trailer