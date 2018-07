Guild Wars 2: ArenaNet feuert Designerin wegen Reaktion auf Twitter; Unternehmen überdenken Richtlinien für Social Media - 4Players.de

Today in being a female game dev:



Die Entlassung von Jessica Price, Narrative Designer bei Guild Wars 2, schlägt hohe Wellen. Sie wurde von ArenaNet gefeuert, weil sie zuvor über ihr privates Twitter-Konto bei einer Diskussion über das Konzept von Dialogoptionen mit einem Youtuber aneinandergeraten war. Dabei trat sie recht pampig auf, weil sie den Einwurf offenbar nicht nur als Angriff auf ihre Fähigkeiten interpretierte, sondern auch einen Bezug zur Geschlechter-Debatte herstellte."Der Alltag einer weiblichen Spieleentwicklerin: 'Erlaube es mir - einer Person, die nicht mit dir arbeitet - zu erklären, wie du deinen Job zu machen hast'", schrieb Price und legte nach, dass sie das nächste "Arschgesicht" (Original: Ass-head) umgehend blockieren wird, das ebenfalls auf diese Tour kommen würde.Diese schnippische Reaktion nahmen nicht nur einige Nutzer als Anlass, um einen Sturm der Entrüstung zu entfachen. Auch Arbeitgeber AreaNet reagierte auf den Vorfall vom 4. Juli und setzte Price am nächsten Tag vor die Tür. AreaNet-Präsident Mike O’Brien bezeichnete ihr Verhalten als einen "Angriff auf die Community", den er nicht bereit war, zu tolerieren. Das gleiche Schicksal ereilte ihren Kollegen Peter Fries, der Price im Rahmen der Diskussion in den sozialen Medien in Schutz nahm und ihr beipflichtete.Bei AreaNet sah man es anders: Obwohl Price ihr privates Twitter-Konto nutzte und sich als Privat-Person äußerte, war ihre Position bei AreaNet in der Profilbeschreibung vermerkt, weshalb ihre Aussagen als Statements im Namen des Unternehmens interpretiert werden und sich entsprechend negativ auswirken könnten.Price sieht sich dagegen als Opfer und wirft O'Brien vor, mit seiner Aussage überhaupt erst zur Eskalation beigetragen zu haben, der für sie sogar einer Aufforderung zur Belästigung gleichkommen würde."Ich bekam keine Gelegenheiten, meine Sicht der Dinge darzustellen", so Price nach Angaben des Magazins Polygon , das die Geschichte groß aufgegriffen hat. "Mein Vorgesetzter war im Urlaub. [O'Brien] hat einige Zeit genutzt und darauf bestanden, dass Entwickler die Kunden des Unternehmens wie Freunde behandeln müssen und meinte es wäre nicht akzeptabel zu sagen, dass wir es nicht sind - selbst in unserer Freizeit. Er sagte mir ich würde zurückblicken und es bereuen, weil wir großartige Arbeitet geleistet haben und ich das alles ruiniert habe.""Das alles war höchst unprofessionell. Es gab keinen Grund für ihn, überhaupt da zu sein. Er wollte seinem Ärger Luft machen und er hatte die Macht, eine Frau zu sich zu zitieren, während er seine Laune an ihr ausließ, also hat er es getan. Dann ging er raus, mein Vorgesetzter nahm meine Sachen vom Schreibtisch und ein Mitarbeiter der Personalabteilung forderte meine Schlüsselkarte."Mittlerweile sah sich O'Brien dazu gezwungen, auf die Anschuldigungen seiner Ex-Mitarbeiterin zu reagieren. In seinem Statement gegenüber Polygon heißt es:Einige Nutzer feiern die Entlassung der beiden derweil als Erfolg und Machtdemonstration der Community. Laut eines großen Artikels bei Kotaku wollen daher jetzt einige von ihnen bewirken, dass mit ähnlichen Aktionen gezielt Mitarbeiter aus anderen Unternehmen gefeuert werden - vornehmlich hat es der Mob dabei auf Frauen oder transsexuelle Entwickler abgesehen.So z.B. auf Hazel Monforton, die bei den Arkane Studios ebenfalls für das narrative Design zuständig ist und sich kürzlich kritisch darüber äußerte, dass Mitarbeiter rausgemobbt werden, die sich nicht wie Service-Mitarbeiter im Kundendienst verhalten. Sie hat ein Bild einer Petition gepostet, die ihren Rauswurf fordert und berichtet von Nachrichten an Arkane, in denen behauptet wird, sie sei ausfällig geworden."Ich hab ihm gesagt, er soll mich in Ruhe lassen", so Monforton. "Das glauben diese Leute jetzt also, mit uns machen zu können."Das ist nur eines von einigen Beispielen, die Kotaku thematisiert. Ein anderes berichtet von einem Spam-Bot, der mit Massenmails den Rauswurf eines transsexuellen Mitarbeiters und dessen Kollegin gefordert hat, weil die Qualität des Spiels seit deren Einstellung angeblich massiv gelitten habe."Das ist zu hundert Prozent eine Folge der ArenaNet-Geschichte", meint der Entwickler. "Vergangenen Samstag gab es diesen Beitrag bei 4chan im allgemeinen Spiele-Forum, in dem so etwas stand wir 'Reddit hat bewiesen, dass wir dafür sorgen können, dass die Schlampen gefeuert werden können. Schreibt hier auch eine Frau Beiträge? Lasst sie uns feuern! Das wäre großartig! Wir haben die Macht dazu!"Auch Jennifer Scheurle, eine Lead Designerin bei Opaque Space, ist überzeugt davon, dass sich einige Leute von den Vorfällen bei ArenaNet dazu ermutigen lassen, gezielte Mobbing-Aktionen in anderen Unternehmen zu starten und dies längst keine Einzelfälle mehr seien.Letztes aktuelles Video: Free-to-play-Trailer