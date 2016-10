Call of Duty 4: Modern Warfare: Remastered: Dynamische 4K-Auflösung und bessere Texturen auf der PlayStation 4 Pro - 4Players.de

Call of Duty: Modern Warfare Remastered wird auf der PlayStation 4 Pro nicht nur verbesserte Texturen bieten, sondern auch eine "dynamische 4K-Auflösung". Konkreter wurden die Entwickler leider nicht. Es ist davon auszugehen, dass die native Auflösung des Shooters dynamisch angepasst und ggf. hochskaliert wird, damit eine hohe Bildwiederholrate für das "gewohnt flüssige Spielerlebnis" sichergestellt werden kann.Das überarbeitete Remake von Call of Duty 4: Modern Warfare ist ausschließlich als digitaler Download in den Legacy, Legacy Pro und Digital Deluxe Editionen von Call of Duty: Infinite Warfare enthalten. Das von Raven Software entwickelte Remake soll das Spielgefühl möglichst "authentisch" einfangen. Es wird zunächst mit zehn Multiplayer-Karten aufwarten. Sechs weitere Karten sollen im Dezember folgen.Letztes aktuelles Video: The Remastering of a Legend