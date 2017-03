Call of Duty 4: Modern Warfare: Remastered: Variety-Map-Pack mit vier Karten steht in den Startlöchern - 4Players.de

Broadcast: Diese Map, basierend auf der Kampagnenmission "Charlie surft nicht!", bietet eine einzigartige Mischung aus engen Korridoren und offenen Flächen. Außerhalb der Station bieten die Parkplätze lange Sichtlinien, doch im Innern bieten enge Gänge und ein Übertragungsraum voller Computer jede Menge Gelegenheiten für Nahkämpfe.

Chinatown: Diese des Nachts angesiedelte Map bietet ein nebliges Stadtzentrum, in dem nur der Mond und die Neonlichter der Stadt für Beleuchtung sorgen. Spieler müssen in den Straßen dieser Map, einer Neuinterpretation der klassischen Call of Duty-Map "Carentan", besonders vorsichtig sein, da nahezu jedes Gebäude der Map besetzt werden kann, was Gegnern perfekte Deckung für Hinterhalte bietet.

Creek: Diese Map, ein weit offen stehendes und durch Kämpfe geschundenes Dorf, in dem eine gute Tarnung den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen kann, wird durch eine Schlucht in zwei Teile aufgeteilt. Offene Flächen mit steilen Klippen und Deckung durch Waldflächen machen diese Map zur besten Wahl für Scharfschützen und Feuergefechte auf Distanz.

Killhouse: Dieses kleine Ausbildungslagerhaus voller Hausattrappen bietet jede Menge Positionen für Deckung. Den Spieler erwarten schnelle und fiese Kämpfe in einem maximalen Nahkampfchaos.

Activision hat das Variety-Map-Pack für Call of Duty: Modern Warfare Remastered angekündigt. Die Download-Erweiterung erscheint am 21. März 2017 zuerst auf PlayStation 4 (Preis: 14,99 Dollar) und beinhaltet vier Multiplayer-Karten sowie zehn seltene Vorratslieferungen. PC und Xbox One werden später versorgt.Das DLC-Pack beinhaltet klassische Modern-Warfare-Maps, die auf Vordermann (in HD) gebracht wurden: