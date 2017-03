Call of Duty 4: Modern Warfare: Remastered: Entwickler dekorieren Karten zum St. Patricks Day um und spendieren Boni - 4Players.de

Activision will dem irischen Bischof Patrick huldigen, der wahrscheinlich im 5. Jahrhundert lebte, als erster christlicher Missionar in Irland gilt und in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt wird. Zur Feier des St. Patrick’s Day verteilen die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare Remaster einige neue Inhalte. Der Event-Name "Operation Kleeblatt & Platt" lässt allerdings durchblicken, dass es weniger um christliche Nächstenliebe als um die gewohnte schnelle Action auf umdekorierten Schlachtfeldern geht. Während der Sonderaktion, die heute ab 18:00 Uhr bis zum 3. April um 09:01 Uhr läuft, haben alle Spieler von Call of Duty: Modern Warfare Remastered Zugang zur kostenlosen Map Daybreak, bei der es sich um eine Neuauflage der Karte Downpour mit grünen Landschaften und weiteren irischen Verzierungen handelt. Die Map bietet auch neue Herausforderungen im Spiel, mit denen sich die Spieler spezielle Themen-Waffentarnungen namens “Blattwerk” und “Prisma” sichern können.Außerdem gibt es für die Spieler jede Woche eine kostenlose Vorratslieferung, wenn sie sich anmelden und spielen. Teilnehmer können außerdem "Unmengen" neuer Themen-Objekte erlangen, z.B. Fadenkreuze, Visitenkarten und Embleme – oder auch den Waffenoffizier Darren “Graves” Cosgrave als spielbaren Charakter freischalten.