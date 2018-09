The Last Remnant: Neuauflage für PS4 angekündigt - 4Players.de

Square Enix hat ein Remaster für das Rollenspiel The Last Remnant angekündigt, das noch in diesem Jahr für die PS4 erscheinen soll. Es basiert zwar auf der Fassung für die Xbox 360 aus dem Jahr 2008, beinhaltet aber auch sämtliche Ergänzungen der PC-Version, deren Verkauf mittlerweile eingestellt wurde . Kam beim Original noch Unreal 3 zum Einsatz, will man für die Neuauflage eine komplett neue Grafikengine verwenden.Zumindest in Japan soll The Last Remnant Remastered nach Angaben auf der offiziellen Webseite am 6. Dezember erscheinen.Letztes aktuelles Video: Remastered PS4 Teaser Trailer