The Last Remnant: Remastered: Square Enix demonstriert die Grafik-Verbesserungen im Video (PS4 vs. Xbox 360) - 4Players.de

Square Enix demonstriert die Grafik-Verbesserungen von The Last Remnant Remastered auf der PlayStation 4 im Vergleich zur Original-Version von The Last Remnant (2008) auf Xbox 360 im folgenden Trailer. Beim Original kam noch die Unreal Engine 3 zum Einsatz. Bei der Neuauflage wird auf die Unreal Engine 4 gesetzt. Die PS4-Version beinhaltet aber auch sämtliche Ergänzungen der PC-Version, deren Verkauf mittlerweile eingestellt wurde.The Last Remnant Remastered wird am 6. Dezember 2018 für PlayStation 4 via PlayStation Store weltweit erscheinen. Der Preis soll 19,99 Dollar betragen. Unseren Test des Originals findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Remastered Grafik-Vergleich Xbox 360 vs PlayStation 4