The Last Remnant: Zwei Trailer aus dem Remaster: "Discover the Remnants" und "Fields" - 4Players.de

Aktualisierung vom 28. November 2018, 12:41 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 27. November 2018, 20:46 Uhr:

Square Enix hat nachgelegt und zeigt im folgenden Trailer zu The Last Remnant Remastered die überarbeitete Grafik der Spielwelt.Square Enix hat den Trailer "Discover the Remnants" zu The Last Remnant Remastered für PlayStation 4 veröffentlicht. Die überarbeitete Version des Rollenspiels wird am 6. Dezember 2018 für PlayStation 4 via PlayStation Store weltweit erscheinen. Der Preis soll 19,99 Dollar betragen. Unseren Test des Originals (PC, PS3, Xbox 360) findet ihr hier Bei der Neuauflage wird auf die Unreal Engine 4 gesetzt. Die PS4-Version beinhaltet aber auch sämtliche Ergänzungen (inkl. schnellere Fortbewegung auf der Oberfläche) der PC-Version, deren Verkauf mittlerweile eingestellt wurde.Letztes aktuelles Video: Remastered - Discover the Remnants