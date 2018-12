The Last Remnant: Remastered: Neuauflage des Rollenspiels für PS4 erschienen - 4Players.de

Screenshot - The Last Remnant (PS4) Screenshot - The Last Remnant (PS4) Screenshot - The Last Remnant (PS4) Screenshot - The Last Remnant (PS4) Screenshot - The Last Remnant (PS4) Screenshot - The Last Remnant (PS4) Screenshot - The Last Remnant (PS4) Screenshot - The Last Remnant (PS4) Screenshot - The Last Remnant (PS4) Screenshot - The Last Remnant (PS4) Screenshot - The Last Remnant (PS4)

Square Enix hat das bereits für Xbox 360 und PC (zum Test ) erhältliche 3D-Rollenspiel The Last Remnant am 6. Dezember 2018 als Neuauflage für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. Neben der Unterstützung von Trophäen sollen die Grafik dank Unreal Engine 4 verbessert sowie Gameplay und Benutzeroberfläche optimiert worden sein. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Remastered Launch Trailer