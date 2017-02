The Secret World: "Relaunch" angekündigt: Kampfsystem, Spielerfahrung und Geschäftsmodell werden überarbeitet - 4Players.de

KaioShinDE hat geschrieben: ? Heute 12:39 Problem von TSW war nur dass Funcom einfach zu klein war um es vernünftig zu supporten. 2 Updates im Jahr reichen einfach nicht um einen zu binden. Ich weiß nicht was ein neues Kampfsystem an dem grundlegenden Problem ändern soll. Problem von TSW war nur dass Funcom einfach zu klein war um es vernünftig zu supporten. 2 Updates im Jahr reichen einfach nicht um einen zu binden. Ich weiß nicht was ein neues Kampfsystem an dem grundlegenden Problem ändern soll.

Das war glaube ich ein Teufelskreis: Gab zu wenig Spieler um ein großes Team zu finanzieren, also musste das Team verkleinert werden, was sich natürlich auch auf den Content auswirkte.Ich persönlich gebe auch dem zweiten Kapitel die Schuld daran. Cthulhu-Harbor war so ein schöner Auftakt im Spiel (hab den Namen des Ortes vergessen). Aber Ägypten fand ich dagegen langweilig. Was schade war, denn AFAIK war Transylvanien danach wieder besser.