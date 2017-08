Secret World Legends: Nun auch bei Steam verfügbar - 4Players.de

Funcom hat Secret World Legends , die überarbeitete und kostenlos spielbare Version von The Secret World, nun auch bei Steam veröffentlicht. Das Online-Rollenspiel war bisher nur über den Funcom-Launcher verfügbar ( zur Website )."The initial reception of the relaunch has been very positive and the early launch has exceeded our expectations", sagt Funcom CEO Rui Casais. "It has been years since we last saw a surge in player activity like this in the Secret World universe, and we are very encouraged by the positive feedback we have received from players both old and new. Launching early in our own channels has created a solid foundation for us to build upon as we now launch on Steam and prepare to roll out a series of updates and content to the game in the months to come. Relaunching Secret World Legends was all about giving the game a new lease on life, and we are thrilled to be able to say that we have succeeded in that goal. The future looks very promising for Secret World Legends.""Der Download ist kostenlos, und ihr könnt das komplette Spiel gratis spielen. Jede Story, jede Mission, jeder Dungeon, jede Region - niemand muss dafür bezahlen. Das bedeutet auch, dass sämtliche künftigen Inhalte ebenfalls kostenlos sein werden! Alle können neue Storys und Inhalte bei ihrem Erscheinen erleben, ohne dafür bezahlen zu müssen. Die einzige Einschränkung ist die Stufe eures eigenen Charakters. Ihr werdet niemals Geld oder Token investieren müssen, um Missionen und Story-Fortschritte freizuschalten", schreiben die Entwickler.Zu den Unterschieden von The Secret World und Secret World Legends heißt es: "Einer der Hauptunterschiede ist die Tatsache, dass das Spiel für alle Spieler kostenlos ist. Mindestens genauso wichtig sind aber einige Updates, die Secret World Legends zu einem modernen Action-RPG machen. Dazu gehören neben dem überarbeiteten Kampfsystem und intuitiveren Interaktionsoptionen auch eine verbesserte Optik, ein optimierter Questverlauf und eine Neustrukturierung der Frühphase des Spiels für neue Spieler."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer